Bräunlingen Tour in der Morgenstimmung

Bräunlingen. Es war wenige Kilometer vor dem Ziel des ersten Halbmarathons, den die Stadt Bräunlingen in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein und der LSG Schwarzwaldmarathon organisierte. Ralf Konze hatte sich auf der Zielgeraden zwischen Waldhausen und Bräunlingen als Fan positioniert, um die zu diesem Zeitpunkt in raschem Vorwärtsdrang voranschreitende Wandergruppe zum Schlussspurt anzuspornen.

Bei bestem Wanderwetter traten die 30 Wanderer frühmorgens ihren Marsch auf den Spuren der Schwarzwaldmarathonstrecke an. Die Wanderführer Sofie Lautemann und Thomas Samland wählten die Route so aus, dass sie möglichst über nicht geteerte Wege führte. Vom Startschuss weg waren die Wandrer bestens gelaunt und motivierten sich gegenseitig, während sie die Halbdistanz nahezu spielerisch bewältigten. Nur einmal am Restaurant Seeblick am Kirnbergsee gönnten sie sich einen längeren Zwischenstopp.

Dort war auch die einzige Verpflegungsstation eingerichtet. Ansonsten stand die Devise Wandern nach Herzenslust im Vordergrund. Viele der Teilnehmer waren bereits an mehrstündige Wanderungen gewöhnt, sei es in den Bergen oder anderswo. Doch auch jene, die sich zum ersten Mal an eine derartige Distanz wagten, kamen in den vollen Genuss, den ein solches morgendliches Wandererlebnis in der Natur bietet.