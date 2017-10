Bräunlingen Stadthalle zu Rockpalast umfunktioniert

"Löwenstark" hat das Ziel, sich einen Ruf für gute Künstler zu erarbeiten. Man will den Menschen in der Region vermitteln, dass sich ein Besuch zu einer Veranstaltung lohnt. Das Angebot versteht sich dabei nicht als Konkurrenzreihe zu Donaueschingen, sondern als eine Ergänzung des kulturellen Angebots in der Region. Das Konzert ist am Donnerstag, 26. Oktober, um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 19 Euro.