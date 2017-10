Bräunlingen Schreiber und Haberland zur Wahl

Andreas Schreiber gehörte zu Bächles ersten Gratulanten. In den sozialen Medien äußerte er sich zum Wahlausgang wie folgt: "Ich verneige mich mit Respekt vor dem Wahlergebnis des neuen Bräunlinger Bürgermeisters Micha Bächle. Meinen Glückwunsch an ihn und seine Frau. Ich wünsche Micha Bächle viel Glück bei der Erfüllung seines neuen Amtes! Ich bedanke und verneige mich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die an meine Person, meine Visionen und an meine Ideen für die Zukunft für Bräunlingen glaubten. Zu Recht."

Im Gespräch sagte er: "Aufgrund vieler positiver Gespräche beim Wahlkampf und teilweise sehr persönlichen Anliegen, die an mich herangertragen wurden."

"Vielleicht ist Bräunlingen derzeit, einfach ausgedrückt, zufrieden genug", sagt er. Das habe er auch in etlichen Gesprächen, vor allem mit älteren Einwohnern erfahren. Er ergänzt: "Bei Veränderungen sind die Menschen immer vorsichtig. Es bedarf jedoch in Bräunlingen deutlicher Veränderungen und wichtiger Weichenstellungen für eine gute Zukunft. Hoffentlich geschehen die nun auch ohne eine weitere Neuverschuldung und ohne Steuererhöhungen. Das wird ein großer Spagat für den neuen Bürgermeister. Ich wünsche ihm hierbei eine gute Hand."