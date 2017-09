Bräunlingen Mit Maskottchen ins Jubiläumsjahr

Bereits Anfang 2016 hat das "Team 50" mit der Vorbereitung für den Jubiläumslauf des Bräunlinger Marathons angefangen. Im kleinen Kreis wurden Ideen gesammelt, wie das Jubiläum zu einem besonderen Event werden könnte.

Bräunlingen. Die fünf Mitglieder dieser neugegründeten Gruppe sind Annette Kliche, Maximiliane Brugger, Sabine Würth, Wolfgang Böhe und Silvio Gendusa. Zu den spannendsten Neuerungen zählt die aktive fünfköpfige Gruppe das eigene Schwarzwald-Marathon-Maskottchen, das den Besuchern bei der Einweihung der Läufertafel und dem anschließenden Festakt im kleinen Festsaal der Bräunlinger Halle vorgestellt wurde. Dieses neu kreierte Maskottchen soll künftig den Schwarzwald-Marathon nach außen vertreten.

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Marathon sind für die fünf engagierten Leute mittlerweile so gut wie abgeschlossen. Alle vier Monate gab es eine Sitzung, aber ständig waren sie miteinander in Kontakt. Der größte Aufwand bedeutete die Ausstellung im kleinen Saal, die bereits aufgebaut ist und bis zum Marathon stehen bleibt: Zahlreiche Gegenstände aus den vergangenen fünf Jahrzehnten, also eine Zeitreise durch die Vergangenheit, erwartet die Besucher, die sich sicherlich an den vielen verschiedenen Gegenständen freuen und auch Gefallen finden an den vielen Schrift­stücken und Zeitungsartikeln. Viele lustige und interessante Dinge aus der 50-jährigen Geschichte des Laufes konnten aufgespürt werden und haben ihren Platz in der Ausstellung gefunden.