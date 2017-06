Bräunlingen Jeder Läufer hat eigenen Rhythmus

Markus Aust selbst trainiert fünfmal pro Woche, meistens gönnt er sich montags und donnerstags eine Pause. In Bräunlingen wird er nicht laufen können, da er in die Organisation mit eingebunden ist. An drei oder vier großen Laufveranstaltungen nimmt er jedes Jahr teil, 30 Marathonstrecken, zehn Ultramarathonstrecken, viele Halbmarathone und unzählige Volksläufe hat er bislang absolviert, vergangenes Jahr zählte der "Bergmarathon Transalpin" von Garmisch-Partenkirchen nach Brixen mit einer Distanz von 250 Kilometern zu den Höhepunkten in seinem persönlichen Laufkalender.

Eine Woche war er dafür unterwegs und konnte dabei auch die tolle Bergwelt genießen. Auch den berühmten Bieler Lauf mit 100 Kilometern hat er bereits zweimal absolviert. "Laufsport ist überall machbar, jeder ist für sich selbst verantwortlich", so sein Fazit zum Thema Laufsport, die bereits besuchten Bergläufe und die familiär organisierten Veranstaltungen hat er dabei besonders genossen. Einen individuellen Trainingsplan muss jeder Läufer für sich erstellen, so die Meinung von Markus Aust aus Eisenbach, der dieses Jahr die Trainerausbildung in Konstanz in der Sportakademie absolivert hat und gerne auch für ein einzelnen Läufer mit Rat und Tat zur Seite steht.

Auch etliche Eventläufe hat der passionierte Laufwart bereits organisiert, wobei der "Vollmondlauf" rund um Bräunlingen viele Laufbegeisterte fand und auch beim "Höllentallauf" gab es viele Teilnehmer.

"Jeder Läufer muss sich beim Training wohlfühlen und der Langsamste macht das Tempo", so seine persönlichen Erfahrungen aus der langjährigen Betreuungszeit, die ihm nach wie vor Spaß macht. Seine persönlichen Läufe koordiniert er auch immer mit der gesamten Familie. Seine Frau und die beiden Kinder werden immer in das Laufgeschehen mit eingebunden.