Bräunlingen Fleißige Hände lassen Fest gelingen

Windiger Auftritt: Normalerweise tritt Sandro Dalfovo nicht open-air auf. Allerdings als Gewinner des Nachwuchswettbewerbes durfte er sein Können gemeinsam mit Verena Natschke auf der Hauptbühne präsentieren. "Ich habe noch nie auf einer so vielseitigen Veranstaltung mit Festivalcharakter spielen können und freue mich riesig darüber, dass dieser Wunsch nun in Erfüllung geht." Und die beiden jungen Musikern zeigten den alten Hasen ihr ganze Können, sorgten für eine große Menschenmenge vor der Hauptbühne, die mit begeistertem Applaus nicht geizte. Allerdings gab es da dann doch ein Problem: Der Wind und die Notenblätter – zwei Dinge, die nicht unbedingt gut zusammenpassen. Doch Sandro Dalfovo weiß sich zu helfen. Mit Klebeband befestigt er die Noten vor jedem Lied an seinem Keyboard. Eine kleine Zwangspause zwischen jedem Stück, die die Zuschauer aber gar nicht stört: Hauptsache es gibt danach wieder richtig gute Musik zu hören. Und eines ist sicher, von diesen beiden Nachwuchskünstlern wird man sicher noch mehr hören.

Ein letztes Mal: So langsam, aber auch nur so langsam begibt sich Bürgermeister Jürgen Guse zum Endspurt. Zwar hat er noch gut eineinhalb Jahre im Bräunlinger Rathaus, aber es war der letzte Straßenmusiksonntag für ihn als Bürgermeister. Davon will er aber noch nichts hören, Abschiedsgedanken haben noch Zeit und der Ruhestand spielt noch keine Rolle. Und eines ist ziemlich sicher: Auch beim nächsten Straßenmusiksonntag werden die Besucher den dann Altbürgermeister zu sehen bekommen. Denn schon dieses Mal trat er in den Reihen der Scherenschleifer auf. Eine Wiederholung ist sicher inbegriffen – und nicht nur 2018 beim nächsten Straßenmusiksonntag.