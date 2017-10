Bräunlingen Festlicher Schlusspunkt zur Bräunlinger Kirchensanierung

Passend dazu wählte Kantor und Gesamtleiter Frank Rieger die Kirchenmusik. Mit der Kantorei hatte er die aus dem Jahr 2013 stammende Messe in G von Christopher Tambling einstudiert. Mit ihren hochromantischen Stilelementen symbolisierte sie das perfekte Spiegelbild zur Innenraumsanierung der Stadtkirche und schlug den Spagat zwischen Romantik und Moderne. Einen positiven Effekt auf die qualitativ hochwertig präsentierte Messe hatte die Mitwirkung der beiden Trompeter Rainer Benner aus Schramberg, Flynn Müller aus Trossingen und der Trossinger Organistin Hoon Mittermaier.

Anlässlich der Fertigstellung der Orgelsanierung lädt Frank Rieger zu einem weiteren Orgelkonzert am 3. Oktober, 18 Uhr, ein. Pfarrer Eckert dankte allen Ehrenamtlichen und Spendern, die zum Gelingen beigetragen haben. Er verwies auf das Trinkwasserbrunnenprojekt, das die Seelsorgeeinheit in der nigerianischen Heimatgemeinde von Pfarrer Augustus unterstützt und erinnerte an den Wohlstand in Deutschland. "Die Möglichkeit, den Menschen sauberes Trinkwasser zu bieten, übersteigt jede noch so schöne Kirchensanierung bei weitem", sagte er. Mit einem Sektempfang klang die Dankesfeier aus.