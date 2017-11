Bräunlingen Er kennt Geheimnis des Klangzaubers

Bräunlingen. Luther war zwar nie in Frankreich, der Donaueschinger Organist Andreas Rütschlin hat aber bei seinem Konzert in der Bräunlinger katholischen Stadtkirche interessante Spuren verfolgt, wie in den letzten 150 Jahren Kirchenlieder, die auf Luther-Texten basieren, Eingang gefunden haben in Orgelwerke französischer Komponisten.

Gleich zu Beginn überrascht Rütschlin mit dem 2006 geschriebenen Werk eines französischen Kirchenmusikers libanesischer Herkunft: mit vier Variationen über "Ein feste Burg ist unser Gott" von Naji Hakim, der in Paris unter anderem Organist von Sacré-Coeur gewesen ist. Blitzend virtuos mit scharfen Zungenregistern und in unruhiger Bewegtheit ist der erste Satz zu hören, im zweiten gesellen sich Orientalismen zur Choralmelodie, der dritte erinnert mit immer wieder absteigenden Halbtonschritten an spätromantische Melodik, ehe im vierten eine gewaltige Dynamik und ein explosionsartiger Schluss dem vertonten Text eine mächtige Bedeutung mitgeben.

Bei zwei Choralbearbeitungen von Jean Langlais erweist sich der Organist als meisterhafter Registrator. Wie Rütschlin etwa dem verzweifelten Ruf des Beters, der "aus tiefer Not" nach Gott verlangt, die Klangfarben seelischen Leidens zuweist oder mit fahlen Prinzipalregistern die Vorstellung einer auf der Seele lastenden trägen Masse hervorruft, hat Ausdruckskraft und Tiefe.