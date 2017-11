Bräunlingen Er freut sich schon auf die Heimat

Seine seelsorgerischen Herzensanliegen seien auch in dem Wissen begründet, "dass wir nicht immer in der freudvollen Sicherheit der letzten 70 Jahre leben werden. Wir leben in einem Paradies, umgeben von manchen Katastrophen". Als herausfordernde und gelungene Projekte seiner nun schon 18 Bräunlinger Jahre sieht er die Renovationen der Kirchen in Döggingen und Bruggen sowie der Bräunlinger Stadtkirche, die erst vor knapp einem Jahr abgeschlossen wurde. Eine wichtige Hilfe war in der Zeit von 1994 bis 2012 seine Haushälterin Pia Brenner.

Zum Weggang von Bräunlingen Mitte 2018 gefragt, sei er froh, wenn er die Last der Verantwortung für die Pfarrei abgeben könne. Neben seinem Alter spüre er vor allem die Nachwirkungen seiner Operationen durch Schwäche und Müdigkeit. Er wolle in Zukunft seine Arbeit auf Gottesdienste für Kranke und Ältere konzentrieren, untersteicht Eckert. "Ich muss mich etwas zurücknehmen und für mich etwas tun", sagt er, der gute Verbindungen, nicht nur familiäre, zu seiner Heimat um Tauberbischofsheim hat, die er dann wieder verstärkt pflegen will.

Walter Eckert ist in Külsheim/ Steinbach geboren. Dort wuchs er auf und besuchte das Gymnasium in Tauberbischofsheim . Nach dem Abitur 1966 studierte er Theologie in Freiburg und in Luzern. Sein Gemeindejahr absolvierte er in Donaueschingen und wurde am 3. Mai 1975 zum Priester geweiht. Ab 1975 wurde er als Vikar nach Waghäusel/Wiesental und danach nach Meßkirch versetzt. Von 1979 bis 1991 war Walter Eckert Militärpfarrer und betreute im Raum Tauberbischofsheim fünf Kasernen. Für drei Pfarreien war er von 1991 bis 1999 in Sigmaringen zuständig, bevor er am 27. November 1999 die Stelle als Bräunlinger Stadtpfarrer übernahm. Ende Juli 2018 geht er in den Ruhestand, den er in Tauberbischofsheim verbringen will.