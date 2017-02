Bräunlingen Bräunlinger Narren wollen ganz hoch hinaus

Bräunlingen. Nach dem Umzug der historischen Gruppen durch die Innenstadt lautete das Motto "Das fliegende Klassenzimmer". Dass dabei etliche Bräunlinger Begebenheiten persifliert wurden, bis hin zur Beschallungsproblematik in der Stadhalle, war selbstverständlich.

Der Lehrer wollte, nach der Aufforderung durch die Schüler, seinen Unterricht interessanter machen und ging mit dem Flugzeug "Dolori-017 – Hexebuck" und mit einer Kiste "Löwenbier mit Schaum­efekt", auf eine große Flugländerreise nach Österreich, Spanien, Frankreich in den Orient und am Ende sogar bis in den Himmel. An der Tafel stand "Lerer sint dof", was zeigte, dass die Jugendlichen guten, interessanten und informativen Unterricht nötig hatten. Den erhielten auch.

Die Schüler staunten nicht schlecht, als plötzlich das österreichische Kaiserpaar Sissi und Franz zu Besuch kam und den "Tempel des kleinen Mannes" vorstellten. Das Schülerflugzeug bei Düsenlärm, mit seinem etwas kritischen Piloten, flog weiter und landete in Paris. Dort übernahm der Bräunlinger Hausmeister die Führung und schleppte alle Schüler nach dem Künstlerbesuch, in das "Mol en Ruusch", wo sie einen Can-Can-Tanz zu sehen und sogar Bräunlinger Bürgermeisterkandidaten vorgestellt bekamen.