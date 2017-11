Bräunlingen Bräunlingen leuchtet: Feuerzauber bereits zum zehnten Mal

Am Samstag, 25. November, werden wieder offene Flammen, Fackeln und Schwedenfeuer vorweihnachtliche Stimmung zaubern und Einheimische wie Besucher in ihren Bann ziehen.

Besucher kommen aus der ganzen Region

"Wir wollen außerhalb unserer Geschäftszeiten von 17 bis 21 Uhr einen adventlichen und von vielen Leuchten und Flammen geprägten Abend bieten, der ein paar vorweihnachtliche Stunden bei angenehmer Atmosphäre verspricht", unterstreichen Roswitha Fabig-Sobott, Janine Lorang und Ellen Brüner vom Bräunlinger Organisationskomitee. Für die Besucher, die in den zurückliegenden Jahren aus der ganzen Region in das alte Zähringerstädtchen Bräunlingen kamen, wird in der autofreien Innenstadt ein umfangreicher, adventlicher Abend mit einem großen Angebot vorbereitet. Diese Stunden verbreiten in einem besonderen Licht eine heimelige Atmosphäre, die sich im zurückliegenden Jahrzehnt einer steigenden Beliebtheit erfreute. Viele Luftballons steigen auch am Samstag in den Abendhimmel und sorgen zusätzlich für eine besondere Atmosphäre, zu der auch der schön geschmückte Weihnachtsbaum beim Stadttor beitragen wird.