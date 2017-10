Bräunlingen "Bräunlingen ist kein Sprungbrett"

Aktuell herrscht im Haus Bächle Ausnahmezustand, denn der Wahlkampf hat oberste Priorität. Da vernachlässigen sie auch schon mal ihre musikalische Leidenschaft. Er spielt Tenorhorn und sie Klavier.

Doch harmonieren die beiden Instrumente überhaupt miteinander? Hauskonzerte gibt es bei den Bächles gerade keine. "Das liegt aber eher daran, dass wir beide nicht zum Üben kommen", sagt er. Doch gemeinsam singen – das machen sie auch. Im Kirchenchor von Bachheim. Was mit einem Projektchor für ein weltliches Konzert begann, hat sich bei dem Ehepaar mittlerweile zu einem dauerhaften Engagement entwickelt. "Wir wurden dort so nett aufgenommen und ich genieße das gemeinsame Musizieren", erklärt Meike Bächle.

Und wie sieht nun so ein typisches Wochenende aus? "Der Samstag ist bei uns eigentlich Arbeitstag", sagt sie. Etwas für die Schule tun, den Haushalt machen. "Und dieses Wochenende steht auch noch die Kehrwoche an", ergänzt er. Der Sonntag ist dann der Tag, den sich die beiden normal für gemeinsame Unternehmungen freihalten. Partys? Nicht so ihr Ding. "Eigentlich noch nie." Viel lieber: eine gemeinsame Wanderung, beispielsweise in der Wutachschlucht, im Bregenzer Wald oder in Südtirol. Kein Fernweh? Island, Südafrika, Kanada und Norwegen haben sie auch schon gesehen.

Dabei schärft das Reisen den Blick und fördert die eine oder andere Idee zutage. In Südtirol beispielsweise hat Micha Bächle gesehen, wie man Parkplatzprobleme lösen kann – mit teilweise einfachen Mitteln. Da wäre vielleicht etwas für den Kirnbergsee oder die Bräunlinger Innenstadt dabei.

Oder die Wunschbaumaktion, die das junge Paar in Stuttgart gesehen und dann in Löffingen mit dem Weltladen, dem Tafelladen, dem Jugendförderverein und der Stadt umgesetzt hat. An einem Baum können Bedürftige Wünsche aufhängen. "Wer will, kann dann einen Wunsch erfüllen", erklärt Micha Bächle. Und die Aktion in Löffingen sei erfreulich und erschreckend zugleich gewesen. 110 Wünsche wurden erfüllt. "Die Hilfsbereitschaft war sehr groß", sagt Meike Bächle. Doch gleichzeitig war es die Anzahl der Wünsche, die die beiden nachdenklich gemacht hat. So viel Bedürftige im Hochschwarzwald? "Dabei waren es oft ganz einfache Wünsche, wie beispielsweise ein Gutschein für Windeln oder Weihnachtsgeschenke für die Kinder", sagt Micha Bächle. Und genau deshalb soll die Benefiz-Aktion in diesem Jahr auch fortgesetzt werden.

Die Bürgermeisterwahl in Bräunlingen findet am 22. Oktober statt. Drei Kandidaten werden für die Nachfolge von Jürgen Guse antreten: Micha Bächle, Heiko Zorn und Carmen Haberland stehen als Kandidatin fest. Die offizielle Kandidatenvorstellung findet am Montag, 9. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle statt. Am Mittwoch, 18. Oktober, ist ebenfalls um 19 Uhr in der Bräunlinger Stadthalle eine Podiumsdiskussion.