Bräunlingen Bikepark kommt voran

Bräunlingen-Unterbränd (lrd). Auf Hochtouren laufen die Arbeiten des Radsportvereins am neuen Bikepark. Auch für den vierten Arbeitseinsatz am Samstag konnte RSV-Vorstand Rainer Wider diverse freiwillige Helfer gewinnen, die mit Eifer bei der Sache waren. Besonders wertvoll war dabei Helmut Hepting, der mit seinem extrem wendigen Radlader die Transportarbeiten in das Waldgelände bewältigte.