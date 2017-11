Bräunlingen Beeindruckt von Land und Leuten

Martin Dieterle aus Bräunlingen hat in den vergangenen Jahren schon viele längere Motorradfahrten unternommen.

Bräunlingen. Es ging unter anderem durch Spanien, den Stiefel von Italien oder über viele Alpenpässe. Doch sein diesjähriger Trip durch Nordindien und über das Himalaya­gebirge bis auf über 5600 Meter Höhe "war eine neue Herausforderung mit beeindruckenden Szenen und Erlebnissen für mich", so der begeisterte Motorradfan. "Mit der großen Ladakh-Kashmir-Tour in Indien habe ich mich auf ein neues Abenteuer eingelassen", so Dieterle. Schon beim Transfer vom Flughafen Delhi nach Chandigarh in Nordindien habe sich dies abgezeichnet.

Schon nach dem Flug nach Delhi lagen wenige Stunden zwischen dem Alltag und einer landschaftlich, klimatisch, kulturell und kulinarisch völlig anderen Welt, die für die Motorradgruppe für drei Wochen ein ständiger Begleiter war. Alle acht Teilnehmer fuhren eine Royal Enfield Bullet, Einzylinder mit einem halben Liter Hubraum und 27 PS. Das Gepäck wurde mit einem Jeep hinterhergefahren.