Bräunlingen Aus dem Forst sind über 400 000 Euro zu erwarten

Bräunlingen. Der Forst wird auch im kommenden Jahr gute Einnahmen in die Stadtkasse bringen, die sich in ähnlicher Höhe wie im laufenden Jahr (Prognose: 421 000 Euro) bewegen. Nach Berechnungen der Forstbetriebsstelle werden 2018 voraussichtlich aus der Forstwirtschaft knapp 1,5 Million Euro auf der Einnahmenseite stehen, was nach Abzug der Ausgaben einen Gewinn von 432 000 Euro bedeutet.

2018 sollen wie im Forsteinrichtungszeitraum festgehalten, 18 500 Festmeter Holz eingeschlagen werden. Bei den Ausgaben fallen 2018 vor allem die Holzernteleistungen (477 000 Euro) und die Verwaltungskosten für den Nichtstaatswald (233 000 Euro) ins Gewicht. Betriebsstellenleiterin Virginia Lorek wies auf die ab 2019 anstehende Forstorganisationsänderungen hin, ging in der Gemeinderatsitzung kurz auf die Vorgaben der Kartellbehörden bezüglich des Holzverkaufes ein und möchte die Jungbestandspflege stärken.

Michael Mayer vom Forstamt bezeichnete den Wegestandard im Bräunlingen Wald als gut bis sehr gut und sieht auch die Nachhaltigkeit im Wald, dass immer so viel nachwächst, wie eingeschlagen wird, nach einigen Verbesserungen, als gegeben an.