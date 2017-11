Der Chor der Lammgesellschaft Bräunlingen gibt in der vorweihnachtlichen Zeit gleich zwei Adventskonzerte. Zum ersten Mal tritt er in der Stadtkirche Bräunlingen am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr zugunsten des Fördervereins Villa Milagrosa auf. Begleitet wird der Chor dabei von Susanne Heiß am Klavier und Celine Esterle an der Harfe. Auch die Chorleiterin Sandra Heinz wird als Solistin zu hören sein. Ein weiteres Konzert findet bereits am Samstag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Kirche in VS-Pfaffenweiler statt. Foto: Veranstalter