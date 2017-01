In die 1970er-Jahre zurückversetzt fühlten sich die begeisterten Besucher bei der Abba-Concert Show in der Stadthalle am Freitagabend, als die Künstler den Glamour-Pop von Abba in originalgetreuer Inszenierung auf die Bühne zauberten. Es wurde mitgeklatscht, stehend applaudiert, mitgesungen und den Abba-Rhythmus von der Bühne auf die Halle übertragen. Schon beim ersten Hit "Waterloo" sprang der Funke über. Viele Hits boten die Musiker originalgetreu auf, wobei auch die Kostüme und der schwedische Akzent dazu passten. Natürlich kamen die Interpreten nicht ohne Zugaben von der Bühne Foto: D. Maier