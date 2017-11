Bösingen Toilettensanierung rückt näher

In der Diskussion am Ratstisch kam der Vorschlag auf, die Schule könnte die sanierten Toiletten ebenso nutzen. Diese Anregung wurde aber schnell wieder verworfen. Es seien dann zusätzliche Brandschutzvorschriften zu beachten, welche die Maßnahme deutlich verteuern würden, so die Befürchtungen des Gremiums und der Verwaltung.