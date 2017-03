Bösingen Renovierung des Dachs erforderlich

Bösingen-Herrenzimmern. Vorstandssprecher Andreas Seemann eröffnete die Versammlung und ging auf das Vereinsgeschehen ein. Ein Hauptpunkt waren die alljährlich wiederkehrenden Termine und Veranstaltungen. Als weitere Schwerpunkte wurden die Jugendarbeit sowie die Mitgliedergewinnung hervorgehoben.

Außerdem gab es die Arbeiten zum Erhalt von Schießanlage und Schützenhaus zu planen und zu organisieren. So komme ein größerer Posten auf den Verein zu, das Dach des Schützenhauses müsse erneuert werden.

Aus den Sitzungen berichtete Schriftführer Helmut Bohnet, der sportliche Bereich wurde von Peter Maier abgedeckt. Günter Müller legte Rechenschaft über die Finanzen ab. Trotz umfangreicher Investitionen, unter anderem in den Jugendbereich, wurde ein kleines Plus in der Kasse verzeichnet.