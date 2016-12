Bösingen Plötzlich sitzen sie nahe am Boxring

"Bleibt immer standhaft!"

Gemeinsames Foto und los geht’s. Die Sitzplätze der Kategorie 2 weit vorne begeisterten schon beim Ankommen in dem mit Technik und Theaterequipment bespickten Musicalsaal. Diese faszinierte die Gruppe an diesem Musical am meisten. Bühnenbild und Szenenwechsel mit bombastischer Musik sowie wiederum sanften und eindringlichen Liedern im Wechsel.

Die Liebesgeschichte um Rocky und seiner Adrian und die Trainingsvorbereitungen endeten in einem spektakulär aufgeführten Boxkampf inmitten des Publikums, in das sich die Boxer und deren Crew samt Boxring geschoben haben. Und keine zehn Meter davon die Bösinger Werkrealschüler, mit Maskottchen "Fiz" und Boxhandschuhen bestückt, schon lang nicht mehr sitzend, sondern mit "standing ovations" Rocky in der 15. und letzten Runde anfeuernd. Dieser darf sich nach dem Kampf seines Lebens in Adrians Arme fallen lassen.

"So cool habe ich mir ein Musical nicht vorgestellt", lautete einer der vielen spontanen Reaktionen der Schüler im Foyer. Auch im Bus wurde weiter über viele Details diskutiert. Die ruhige und angenehme Heimfahrt bekam durch das "Catering-Personal" Lena Ganter und Doreen Handke einen kleinen Höhepunkt. Als abendlicher Snack wurden Überraschungseier ausgeteilt. So bastelte ein ganzer Bus mit kindlichem Vergnügen. Aus den Lautsprechern erklang die Musik von "Rocky". Und Reiseleiter Kaiser beendete die tolle Ausfahrt mit den Worten: "Bleibt also immer standhaft. Wie unser Rocky!"