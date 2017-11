Bösingen Mehr Geld für Feuerwehrführung

4420 statt 1800 Euro

Bisher zahlte die Gemeinde Bösingen an den Gesamtkommandanten und an den Abteilungskommandanten jeweils einen jährlichen Betrag von 200 Euro als Aufwandsentschädigung. Die Gerätewarte bekamen jeweils 185 Euro pro Jahr. Der finanzielle Aufwand lag in der Summe bisher jährlich bei 1800 Euro, teilte der Bürgermeister auf Nachfrage mit. Die vorgeschlagenen Entschädigungssätze würden die Gemeindekasse künftig im Jahr mit 4420 Euro belasten. "Das ist natürlich eine deutliche Steigerung", räumte Blepp ein.

Im Raum stehen folgende Beträge: Kommandant 60 Euro pro Monat, stellvertretender Kommandant 30 Euro, Feuerwehrgerätewart 30 Euro, Jugendfeuerwart 30 Euro, Atemschutzgerätewart 30 Euro und Elektrogerätewart 30 Euro. Für den Leiter der Alterswehr sollen es 200 Euro pro Jahr sein.

Für die Ausbildung von Maschinisten hatte die Feuerwehr im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 5000 Euro beantragt. Damit sollen Lehrgänge für den Führerschein Klasse C finanziert werden. Kämmerer Matthias Jetter wies darauf hin, dass Haushaltsreste von 10 000 Euro vorhanden seien. Einen weiteren Ansatz von Finanzmittel sah er im Moment als nicht erforderlich an. Die Gemeinderatsmitglieder schlossen sich dieser Auffassung an.