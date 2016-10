23 Wanderer des Albvereins Bösingen waren auf dem Lauterbacher Wandersteig unterwegs. Der neue Qualitätsweg "Wanderbares Deutschland" umrundet bei Schramberg am Ostrand des mittleren Schwarzwalds das tief eingeschnittene Lauterbachtal und das weite Hochtal des Sulzbachs. Er bindet markante Buntsandstein-Formationen und das "Felsenmeer" bei der Burgruine Hohenschramberg ein. Am er­sten Tag machte sich die Gruppe auf den Weg, die erste Etappe über 23 Kilometer zu bewältigen. Tagesziel war das Naturfreundehaus Sommerecke. Die bunt gemischte Truppe verbrachte einen schönen Abend, bei dem viel gelacht und gesungen wurde. Frisch gestärkt wurde am zweiten Tag weitermarschiert. Im Regen kamen die Bösinger zur Mittagsrast auf dem Fohrenbühl an. Da nach zwei Stunden Einkehr keine Wetterbesserung in Sicht war, wurde einstimmig beschlossen, die Wanderung abzubrechen und den Rest zu einem späteren Zeitpunkt anzupacken. Foto: Binder