Bösingen Kontakt mit einer besonderen Akustik

Bösingen-Herrenzimmern. Zum Probenwochenende traf sich die Musikkapelle Lyra zuerst im Probenlokal. Dirigent Markus Biche und vier befreundete Dozenten arbeiteten mit den einzelnen Regi­stern bis zur Kaffeepause intensiv am Hauptstück des Jubiläumskonzerts, der drei-sätzigen Kantate "Cantica de Sancto Benedicto", am Stück "Adventure" und an der feierlichen Zugabe.

Nach der Kaffeepause folgte eine Gesamtprobe, in der sich der Dirigent sehr erfreut über den Probenfortschritt zeigte.

Am anderen Morgen fand die Probe in der Klosterkirche in Oberndorf statt. Hier galt das Augenmerk des Dirigenten der besonderen Akustik, die auch in Bezug auf die am Konzert mitsingenden Kirchenchöre aus Hausen am Tann, Dunningen und Herrenzimmern betrachtet wurde. Die Chöre mit ihren Dirigenten Winfried Neher und Peter Auginski sind eifrig am Proben ihrer eigenen Stücke und am gemeinsamen Stück "Cantica de Sancto Benedicto". Das Konzert zum 110-jährigen Bestehen der "Lyra" beginnt am ersten Adventssonntag um 18 Uhr in der Klosterkirche. Saalöffnung ist ab 17.30 Uhr.