Bösingen Joch, Weiber und Speckbrüh’ meistert Blepp

Bösingen wartet

Weiter nach Bösingen. Der Angelverein stellte den Narrenbaum beim Narrenbrunnen auf. Behutsam ging der naturverbundene Verein vor – und relativ schnell stand der Baum trotz der steifen Brise. Viele Bürger und Fasnetsgruppen bekundeten ihre Anteilnahme an dieser Zeremonie. Die Jugendkapelle, verstärkt mit den Eisheiligen der Musikkapelle Bösingen, spielte auf.

Gleich im Anschluss wurde vor dem Haus Josefine Schultes Blepp seines Amtes enthoben. Narrenpräsident Günther Stritt sprach klare Worte. Eine Mauer wie der Präsident von Amerika wolle er nicht bauen lassen. "Do ka ni mi fascht nit dra traua, i will mirs jo nit mit am Ortsteil versaua!" Und: Seit da Josua z’ Bayern kicket, stoht ganz Baisingen auf dem Kopf."

Bürgermeister Blepp zog Linien von der Weltpolitik bis in sein (ehemaliges) Reich: "Ins Joch gezwängt, in Herrenzimmern gut behandelt und versorgt mit Sonnenbier, bin ich dennoch zum schönen Narrenbrunnen in Baisingen geflüchtet und steh nun hier. Ob Flüchtlingskrise, Madame Le Pen, Griechenland oder Chaos im Weißen Haus, Ärger bei unserer Feuerwehr, in der Schule, manchmal sieht es bescheiden aus. Alle trinken Speckbrüa, feiern, auf den Straßen sind die Narren in Scharen, und mittendrin der Schultes mit dem schönsten Hut und den schönsten Haaren. Ich beuge mich der Herrschaft des Elferrats und übergebe den Schlüssel gern." Und so tat er es auch.