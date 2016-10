Bösingen In 144 Stunden reisen Ministranten rund um die Welt

Das Thema, in 144 Stunden um die Welt, wurde bereits am Vorabend der Abreise in einem von dem Leiterteam und Pater Bala gestalteten Startgottesdienst in der Kirche in Bösingen bekannt gegeben. 34 Teilnehmer nahmen zusammen mit 15 Gruppenleitern und Pastoralreferent Klaus Bangert den Weg nach Oberginsbach bei Künzelsau auf sich, jeder gespannt, was die Woche bringen werde.

Nach einem königlichen Empfang in Großbritannien mit allem Organisatorischen, Kennenlernen und dem Beginn des über die Woche andauernden Weihrauchspiels im Hintergrund, ging die Reise weiter über Afrika, wo die Ministranten nach einem morgendlichen Safari-Impuls mithilfe verschiedener Workshops die afrikanische Kultur aufleben ließen. Abends wurde der Tag mit dem gemeinsamen Entzünden des Lagerfeuers nach einem gemeinsamen Zurückblicken auf den Tag beschlossen.

Über Nacht gab es Flugkomplikationen, weshalb die Teilnehmer am nächsten Morgen, von Turbulenzen geweckt, sich auf den Weg machten, um herauszufinden, wo sie sich befanden.