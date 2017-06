Bösingen Geschichtsträchtig und reichlich kühl

Die Einführung begann Strittmatter mit einer kurzen landschaftlichen Beschreibung mit Blick zum Wald Richtung Haugenlochhöhle. Zum Verständnis der bevorstehenden Besichtigung gab es auch einen kleinen Rückblick in die Geschichte. Erwartungsvoll und mutig kletterte dann die junge Gruppe – ausgerüstet mit Stirn- und Taschenlampen – die sichere Alu-Leiter hinunter zu den dunklen, geheimnisvollen Gängen und Hallen.

Mit dem Gefühl, in längst vergangenen Zeiten forschen zu können, durchsuchten sie wie kleine Schatzsucher jeden dunklen Winkel. Eine Besonderheit war auch der Fund eines Skeletts von einer Erdkröte, die laut Strittmatter viele Jahre in den dunklen Hallen gelebt hat.

Beim Besichtigen eines Teils des Tuffsteinstollens staunten die jungen Besucher am meisten über die großen Röhren in den Wänden. Dabei handelt es sich um fossile Abdrücke von Baumstämmen aus einer Zeit vor 20 000 Jahren. Zur heimatkundlichen Ergänzung zeigte Strittmatter noch Bilder aus der nahen Umgebung der Heimat. Dabei gab es auch einen Blick in die heimatliche Höhle in Bösingen.