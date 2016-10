Trotz der frühen Morgenstunde um 5.20 Uhr startete der Epfendorfer Jahrgang 1956 kürzlich gut gelaunt zum 60-er-Ausflug nach Köln. Jahrgängerin Jutta hatte ein spannendes Quiz über Köln erarbeitet. Die Köpfe rauchten – und es wurde ein tolles Ergebnis erzielt. In Köln angekommen, wurde erst einmal der kleine Hunger mit einem Snack gestillt, bevor es auf ein Schiff ging. Bei schön­stem Wetter genossen die Jahrgänger eine herrliche Rundfahrt rund um Köln. Weiter ging es in die Innenstadt, wo ein Besuch im Dom anstand. Nachdem die Zimmer im Hotel bezogen waren, startete das Abendprogramm. Es wurde viel gelacht, als man kleine Episoden aus der Schul- und Kindergartenzeit austauschte. Alte Freundschaften wurden aufgefrischt. Es war laut Mitteilung ein rundum gelungener Abend. Am nächsten Morgen wurde bereits das Gepäck wieder verladen, um zu einer Stadtführung aufzubrechen. Danach war es an der Zeit, den Heimweg anzutreten. In Limburg ließen die Epfendorfer bei einer Schlusseinkehr einen gelungenen Ausflug ausklingen. Foto: Jahrgang