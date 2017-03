Bösingen Die sinnvolle Art einer Sanierung

Bösingen (apf). Weil das Fachwerk an vielen Stellen verfault ist, muss der Westgiebel des Gebäudes in der Kirchstraße 2 in Herrenzimmern saniert werden. Die Idee des Bauausschusses mit einer Verschalung, die in der Sitzung des Bösinger Gemeinderats Mitte Februar zur Sprache kam, stieß in der Bevölkerung auf wenig Gegenliebe.