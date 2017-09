Bösingen Die große Blonde und ein "Thronwächter"

Bösingen-Herrenzimmern (psw). 500 Besucher an einem gewöhnlichen Donnerstagabend in die Herrenzimmerner Festhalle anzulocken, das spricht für die beiden Vollblutkabarettistinnen Petra Binder und Doris Reichenauer. Seit mehr als 15 Jahren stehen "Dui do on de Sell" auf der Bühne und ziehen durch das ganze Land. Das Konzept der Verantwortlichen beim Herrenzimmerner Sportverein ging voll auf.

Die Besucher hatten am schwäbischen Kabarett-Abend ihren Spaß, es gab sehr viel zu lachen. In vielen angesprochenen Situationen des täglichen Lebens fanden sich die Gäste wieder. Beide präsentierten ihr Programm "Das Zauberwort heißt Bitte". Dies käme im Vokabular ihrer Männer höchst selten vor, schimpften die zwei Frauen und führten genügend Beispiele an, bei denen dieses Wort durchaus angebracht wäre.

Schwäbische Schwertgosch