Bösingen Der korrekte Schnitt

Morgens um 9 Uhr startete der Kurs in der Vereinshütte des OGV mit dem theoretischen Teil. Dort wurden anschaulich und kompetent die Grundlagen über den richtigen Obstbaumschnitt vermittelt.

So erfuhren die Teilnehmer viele Fakten zu den Auswirkungen des Baumschnitts, den Bestandteilen einer Pyramidenkrone, den Schnittarten und Schnittreaktionen sowie zu der Reihenfolge beim Obstbaumschnitt. Und so mancher wusste vorher nicht, was es mit dem Begriff "Saftwaage" beim Baumschneiden auf sich hat.

Ausgerüstet mit den entsprechenden Schnittwerkzeugen und einer speziellen Baumschneideleiter ging es anschließend zum praktischen Teil in verschiedene Gärten. Peter Keller zeigte anschaulich Themen wie den Rückschnitt, das Ableiten, den Erziehungsschnitt und vieles mehr an den praktischen Beispielen. Am Ende des Kurses waren einige Bäume fachmännisch geschnitten und die Teilnehmer um einiges Fachwissen reicher.