Bösingen Besinnliche und auch heitere Momente

Mit viel Liebe wurden die Tische im Gemeinschaftsraum mit weihnachtlichen Artikeln bestückt. Max und Marlene Rapp unterhielten mit ihren Handorgeln; die Gäste sangen viele Adventslieder mit. Kindergartenkinder aus Herrenzimmern, Leiterin Heidi Mauch und die Erzieherinnen erfreuten mit Gedichten und Vorträgen die Senioren ungemein. Außerdem bastelten die Kindergartenkinder schöne Weihnachtsengel mit einem Teelicht darin; jeder bekam eins geschenkt.

Martina Kochendörfer verteilte Weihnachtsgeschenke an die Kindergartenkinder und an alle Gäste. Bürgermei­ster Johannes Blepp bedankte sich bei Martina Kochendörfer und bei ihren Helferinnen, die mit viel Liebe und Umsicht die Senioren an den Kaffeenachmittagen bewirtet und ihnen dabei schöne Stunden bereitet haben.