Böblingen Mehr als 1800 Betriebe werden geprüft

Neben den Betriebsüberprüfungen gehört auch die Entnahme von Proben von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen zur Aufgabe der Überwachung. 1286 Proben wurden im Jahr 2016 in den Betrieben im Landkreis Böblingen erhoben.

Die Beanstandungen betrafen in vielen Fällen Fehler in der Aufmachung und Kennzeichnung der Produkte, in einigen Fällen aber auch qualitative Mängel des Produktes an sich wie verdorbene Lebensmittel. Neben den amtlich erhobenen Proben nimmt die Lebensmittelüberwachung auch sogenannte Beschwerdeproben von Verbrauchern entgegen wie vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums verdorbene Proben.

In 62 Fällen erfolgten Ordnungswidrigkeitsanzeigen, in 88 Fällen wurde zur Sicherstellung der Mängelbeseitigung der verwaltungsrechtliche Weg der Anordnung eingeschlagen. 13 Fälle wogen so schwer, dass hier der Verdacht einer Straftat bestand. Diese wurden zur weiteren Verfolgung an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben. Die Lebensmittelkontrolleure fungieren hierbei in ihrer Funktion als Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft.