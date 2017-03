Böblingen Medizin und Versorgung im Wandel

Das Landratsamt richtet deshalb bereits zum fünften Mal eine Gesundheitskonferenz aus, die alle Beteiligten an einen Tisch bringt.

"Die Zahl der Ärzte und Pflegekräfte sinkt", weiß Heidi Kalmbach-Heinz, die Leiterin des Gesundheitsamtes. "Gleichzeitig nehmen chronische Erkrankungen und Mehrfacherkrankungen zu, neue technische Möglichkeiten, etwa bei der Ferndiagnose, gewinnen an Bedeutung und Patienten sind informierter und selbstbestimmter als vor einigen Jahren." Dazu komme, dass Therapien auch im ambulanten Bereich komplexer werden. Kooperationen der unterschiedlichen Berufsgruppen wie Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten oder Logopäden sind für eine gute ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung in Zukunft unabdingbar notwendig.

Diese Herausforderungen an das Gesundheitssystem werden Thema bei der fünfte Gesundheitskonferenz im Landkreis Böblingen sein. Der Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf der medizinischen Versorgung liegen. Im ersten Vortrag wird über das "Gesunde Kinzigtal" informiert, das seit mehr als zehn Jahren als ambulantes fachübergreifendes Versorgungsmodell erfolgreich praktiziert wird. Der zweite Vortrag stellt ein geplantes Projekt der Robert-Bosch-Stiftung zur Vernetzung und Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung eines Landkreises vor. Die fünfte Gesundheitskonferenz im Landkreis Böblingen findet am 5. April um 19 Uhr in der Aula des Kaufmännischen Schulzentrums in Böblingen statt. Dazu sind alle interessierten Bürger herzlich eingeladen.