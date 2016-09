Blumberg Zwei Spielhallen droht das Aus

Und zwar fraktionsübergreifend. Stadtrat Rainer Gradinger (Freie Liste) meinte, dass die Stadt keine weitere Spielhalle brauche und dass durch die neue Spielstätte die Spielsucht gefördert werde. Werner Waimer (FDP) stellte fest, dass eine Spielhalle keine Bereicherung für Zollhaus sei. Aus moralischen Gründen lehne auch die CDU eine dritte Spielhalle in Blumberg ab, so Horst Fürderer damals. Allerdings: Der Protest lief ins Leere, da das Landratsamt als Genehmigungsbehörde dem Anliegen des Spielhallen-Betreibers zustimmen musste – weil die Gesetzeslage keine andere Entscheidung zuließ. Bürgermeister Markus Keller machte die Räte schon in der Sitzung auf diesen Umstand aufmerksam.

Mittlerweile ist die Spielhalle in Zollhaus, das Spielodrome, längst in Betrieb. Und ihr droht auch nicht das Aus, weil sie schon nach der neuen Gesetzeslage konzessioniert wurde. Anders sieht es hingegen für das Pik-Ass an der Espenstraße und das Spielodrom No. 14 am Marktplatz aus – denn am 1. Juli 2017 treten Änderungen am Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. Sie besagen, dass alle Konzessionen im Jahr 2017 erlöschen werden und Spielhallen nur unter strengen Auflagen wieder eröffnet werden können. 500 Meter Mindestabstand zu Kindergärten, zu Schulen sowie Jugendhäusern und 500 Meter Abstand zum nächsten Spielcasino, so lautet die neue Regelung. Ein Blick auf den Blumberger Stadtplan zeigt, dass gleich eine ganze Reihe von Einrichtungen weniger als 500 Meter von den beiden Spielsalons entfernt sind: die Kita Stadtzwerge, die Realschule, die Grund- und Werkrealschule Eichberg, die Weiherdammschule, der Sophie-Scholl-Kindergarten sowie die beiden konfessionell getragenen Kindergärten. Und obendrein beträgt der Abstand zwischen den beiden Spielcasinos auch deutlich weniger als 500 Meter.

Die Betreiber der beiden Spielhallen haben deshalb einen Härtefallantrag beim Landratsamt gestellt. Das wiederum wollte vom Blumberger Rathaus wissen, wie es die Lage bewertet. Nach Auskunft von Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy habe die Stadtverwaltung die angeforderte Stellungnahme "neutral" beantwortet. Das Landratsamt hat noch keine Entscheidung getroffen.