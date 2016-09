Elsa Schäfer wird am heutigen Samstag 85 Jahre alt. Am 1. Oktober 1931 kam sie in Wangen zur Welt. Nach dem Schulabschluss zog sie nach Blumberg und arbeitete bei der Metzgerei Seemann im Haushalt. 1954 heiratete sie Adolf Schäfer und fünf Kinder kamen zur Welt. In der damaligen Lauffenmühle arbeitete Elsa Schäfer als Weberin. Dazu betreute sie die Kantine beim Verein für Schäferhunde, während ihr Mann Adolf als Hundetrainer tätig war. Aktiv und erfolgreich als Boxer war Adolf Schäfer mit dabei, als das Vereinsheim gebaut wurde, und hier war seine Frau Elsa 30 Jahre lang die gute Seele in der Küche. Nach dem endgültigen Ruhestand ist sie zusammen mit ihrem Mann immer wieder gern gesehener Gast im "Boxer-Point". Der Geburtstag wird im Familienkreis gefeiert. Mit den Familien der Kinder gratulieren fünf Enkelkinder und fünf Urenkel.