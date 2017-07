Zum Ende der Grundschulzeit unternahmen die Viertklässler der Frobenius-Thomsin-Schule aus Riedöschingen mit drei Müttern ihre Abschlussfahrt in den Kletterpark auf dem Feldberg. Mit einer Einweisung und einen kleinen Probeparcours lernten die elf Kinder wie sie sicher klettern können. Danach teilten sie sich in dreier Gruppen auf und durfen in der ersten und zweiten Ebene klettern. Die Mutigsten gingen mit einer Mutter in die dritte Ebene. Nach drei Stunden war der Kletterspaß zu Ende. Es gab noch für alle ein Eis bevor es nach Hause ging. Foto: Schule