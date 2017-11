Blumberg Vielfältige Musikvorträge gefallen

Blumberg-Kommingen. Mit "Think of me" aus dem Musical "Phantom der Oper" eröffneten die Gäste unter Leitung von Elmar Klein, der früher den MV Kommingen dirigierte, den bunten Blasmusikabend. Durch den Epfenhofener Konzertteil führten Dominik und Manuel Rösch. Vom "König der Blasmusik" Ernst Mosch folgte ein flott gespielter Böhmische Marsch. Stefan Brutsche glänzte als Solist mit sicherem Klang bei "Trompeters Abschiedstraum" von Adamek. Der Tempowechsel im stimmigen Mährischen Tanz von Manas gelang vortrefflich. Auch beim lebhaften Concerto d'amore von de Haan hatte Elmar Klein sein Orchester fest im Griff. In der Polka "Im Wäldchen" ging es lebhaft zu. Holzfäller schienen hier einen lustigen Tanz zu wagen. Der "Slowakische Traum" von Marian Vlado wies kräftige Basslinien auf. Zum Schluss hoben sich die Kommentaler "Auf Adlers Schwingen" von Alexander Pfluger beschwingt empor.

Der gastgebende Musikverein Kommingen begann seinen Part mit "Planes" aus dem gleichnamigen Film. Dirigent Richard Sauter fand dabei sofort zur großen musikalischen Geschlossenheit. Kristina und David Steuer informierten über die einzelnen Musikstücke. In dem Werk "Children of Sanchez" von Mark Mancini wurden die solistischen Leistungen der Kapelle richtig ins Licht gerückt. Dem fröhlich zupackenden Marsch "Kaiserin Sissi" von Timo Dellweg folgte "Buglers's Holiday" von Leroy Andersen. Hier glänzten Harald Sauter, Felix Fischer und Benedikt Zeller mit prägnanten Trompetensoli.

