Blumberg Turnier um den Schinkencup

Der Vorsitzende wird auch die Teilnehmer mit Pokalen und Präsenten, gesponsert vom Schwarzwaldhof in Blumberg, auszeichnen. Der BSC lädt die Einwohner Blumbergs ein und hofft, zahlreiche Gäste auf den Rängen begrüßen zu dürfen. Hubert Schwarz verspricht eine spannende sportliche Veranstaltung. An den Veranstaltungswochenenden der vergangenen zwei Jahre wurden die Deutschen Meisterschaften in dieser Sportart durchgeführt. In diesem Jahr werde ein anderer Verein diese Aufgaben übernehmen, so Schwarz.