Blumberg Standort für Feuerwehrhaus gefunden

Achdorf hat wie Nordhalden und Epfenhofen Nachholbedarf in Sachen Breitband. Als erstes soll Eschach Glasfaser erhalten, weil der Zweckverband Breitbandversorgung den Backbone von Riedböhringen nach Mundelfingen über Eschach legt. Die anderen vier Ortsteile Opferdingen, Achdorf, Aselfingen und Überachen sollen 2018 das schnelle Internet erhalten, so Bürgermeister Markus Keller.

Ortsvorsteher Hans-Peter Mess betonte, entscheidend sei die Einwilligung der Grundstücksbesitzer für einen Anschluss auf ihrem Grundstück. Die Eigentümer seien sich zum Teil nicht bewusst, dass ihre Immobilie durch den Glasfaseranschluss eine Wertsteigerung erfahre.

Bürgermeister Markus Keller hörte den Dank des Ortsvorstehers. Für Keller seien die Ortsteile immer gleichberechtigt mit der Kernstadt gewesen. Keller selbst erklärte, 2016 war für die gesamte Stadt ein gutes Jahr. Firmen wie Straub, Metz, Schwarzwaldhof hätten investiert, zwei Firmen seien in Riedböhringen neu ansässig. Außerdem zählte das sanierte Panoramabad mehr als 30 .000 Besucher. Beim Breitbandausbau sei vor Weihnachten der erste Abschnitt in der Kernstadt in Betrieb gegangen, Achdorf sei in den Wirtschaftsplan des Zweckverbands aufgenommen worden. Bei den Schulen sei wichtig, auf die Bedürfnisse der Eltern zu reagieren. Für die Ganztagsschule gebe es schon eine Warteliste mit 20 Kindern. Ziel sei die Ganztagsschule als finale Lösung im Schulcampus. Keller ist froh, dass die Entscheidungen für das Achdorfer Wehr und den Standort des Gerätehauses getroffen wurden.