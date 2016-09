Blumberg Spontane Abendserenade begeistert

Am Sonntagabend musizierte die Familie Speinle auf der Terrasse des Museumsbahn-Kiosks am Bahnhof in Zollhaus. Vater Josef, genannt Sepp, und seine Kinder Benjamin, Hanna, Lydia und Ruth erfreuten zu abendlicher Stunde Gäste mit ihren altbayerischen Volksweisen. Benjamin gab mit seiner Handharmonika den Ton an, während Vater und Schwestern ihn auf ihren Blasinstrumenten unterstützten. Die Familie macht zurzeit im Schwarzwald und in der benachbarten Schweiz Urlaub.

Überall wo sie sich wohl fühlen holen Vater und Töchter ihre Instrumente aus ihrem Fahrzeug, um die Menschen in ihrem Umfeld zu unterhalten, so auch bei den Kioskbetreibern Bozica und Peter Damm. Leider gehe der Urlaub bereits seinem Ende entgegen, erklärte Vater Josef der urigen Gruppe, der noch vier weitere Kinder hat, die ebenfalls sehr musikalisch veranlagt seien, wie er sagte, und in ihrer Heimat Musik machen. Gestern ging es noch einmal zum Rheinfall, wo die Familie aufspielen wollte.