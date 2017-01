Am Dreikönigstag sowie am Tag zuvor zogen in Riedböhringen zwölf Ministranten, aufgeteilt in je zwei Gruppen als Sternsinger durch das Dorf, um den Segen Gottes in die Häuser zu bringen. Die gesammelten Spenden kommen dem Verein "Brücke der Freundschaft" zu Gute. Mit diesem Projekt soll benachteiligten Kindern aus Zambia ein Schulbesuch und somit die Vorbereitung auf das Leben ermöglicht werden. Foto: Degen