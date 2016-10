Blumberg Saubere Sanitäranlagen erwünscht

Blumberg. Und teuer? Weil das Defizit laut Bürgermeister Markus Keller voraussichtlich genauso hoch ausfallen wird wie vor der Sanierung. Nachdem eine Ausschreibung für den sanierten und umgebauten Freibadkiosk erfolglos blieb, wurde Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy in der Premieren-Saison zur Kiosk-Managerin. Das klappte so gut, dass die Verwaltung auch nächstes Jahr den Kiosk in Eigenregie betreiben will.

Immerhin wurde in dieser Saison bei knapp 35 500 Besuchern ein Gewinn von rund 10 000 Euro erzielt. Sieben Mitarbeiter betreuten den Kiosk. Die Idee auf Ferienjobber zurückzugreifen erwies sich nicht als ideal, so nach Auskunft aus dem Rathaus in der Sitzungsvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss.

Optimierungsbedarf sieht die Stadtverwaltung bei der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen "Bäder Competence", das sich um den Betrieb des Panoramabads kümmert. Aufgrund von Personalengpässen sei die Leitung der Einrichtung durch Schwimmmeister Lars Kaiser nicht zustande gekommen. Somit wurde Peter Winzenburg zum Hauptansprechpartner der Badegäste. Rettungsschwimmerin Antonia Dietsche kam erst gar nicht zum Einsatz, sodass Mitglieder der DLRG Blumberg deren Part übernahmen. Ob "Bäder Competence" in Zukunft zum Zug kommt? Fest steht das nicht. Im Augenblick läuft eine europaweite Ausschreibung für das Panoramabad. Nachjustiert wird bei den Eintrittspreisen. Laut Verwaltung sei die Ermäßigung für Erwachsene ab 60 Jahren, die einen Blumberg-Pass sowie eine Schwerbehinderung von mindestens 50 Prozent haben, zu hoch. Die müssen für eine Saisonkarte nur 17,50 Euro hinblättern. Dagegen werden Kinder und Jugendliche mit 35 Euro zur Kasse gebeten. Die doppelte Subventionierung hält man im Rathaus für unfair – kein Gemeinderat widersprach bei der jüngsten Sitzung. Die Kooperation mit dem Donaueschinger Freibad wird wohl noch pausieren. Außerdem sollen Saisonkarten – anders als in diesem Jahr – während der kompletten Saison erworben werden können. Zur Diskussion steht noch die Einführung eines Abendtarifs.