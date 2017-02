Blumberg Programm speziell für "Chumminger"

Die Ranzenriege präsentierte sich diesmal als "Schippendales", nicht so ganz heiß und knackig wie das Vorbild, aber sehr lustig. Besonders im Wasserspritzen zeigten sie sich großartig. Die "Klabusterbeerle" erinnerten an einige historische Fastnachtsmomente und stellten fest, dass die Väter schlimmer waren, als die heutigen Jugendlichen. In seinem zweiten Vortrag "Alles geht schief" hatte Werner Herpel Probleme im Krankenhaus, mit dem Auto und beim Sex.

Mit ihrer roten Frauenpower begeisterten die feschen Tänzerinnen zu dem russischen Hit Kalinka das Publikum. Eine Flasche Wodka war ständiger Begleiter der fetzigen Aufführung "Russisch Roulette äh ... Ballett", so der genaue Titel. In ein feucht-fröhliches "Abort-Geschwätz" verwickelten sich Johannes Lohberger, Jürgen Scheu und Matthias Sauter, die Sache hatte ein "Geschmäckle". Lach- und Sachgeschichten gaben Richard Sauter, Renate Holzmann, Andreas Weber und Bettina Rösch in einer Persiflage auf die Sendung mit der Maus zum Besten. Zum Dorfgeschehen lebte das alte Wurstkostüm wieder auf in Form von Maus, Elefant und Ente. In dem Sketch platzte ein mit Beton gefüllter Luftballon in der Küche, der eigentlich eine Dekoschale ergeben sollte. Ein längst aussortierter Notenständer wurde von Klaus Dieter von dessen Schrotthaufen gerettet. Zum Schluss spielte die "Hasebänd" das bekannte Lied von der Maus.