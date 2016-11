Blumberg Pläne für Schlenk-Areal vorgestellt

Mischung aus Wohnen mit Betreuung, Service und Tagespflege

V orgesehen ist eine Mischung aus Wohnen mit Betreuung, Service und Tagespflege. Die Tagespflege im Erdgeschoss ist für 15 Personen, in den ersten Stock kommt eine Senioren-Wohngemeinschaft mit zwölf Personen und darüber Appartements sowie Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen mit 30 bis 80 Quadratmetern Wohnfläche.

Bei den Wohnungen können die Mieter nach Bedarf Service für den Haushalt und ambulanten Pflegebereich dazukaufen, das geht auch zeitlich befristet.

Den Verkauf des Geländes mit 2144 Quadratmetern hat der Gemeinderat schon beschlossen, als nächstes folgt der Notartermin und der Bauherr geht in die Vermarktung. Das Gebäude passt sich auch architektonisch in die Umgebung ein, das war der Stadt wichtig.

Bürgermeister Markus Keller sieht darin eine Stärkung der Infrastruktur der Kernstadt. Er hätte das Gelände mehrfach verkaufen können, zuletzt hatten sie zwei konkrete Investoren und sich schließlich für Rebholz mit der AWO entschieden.

Finanziert wird das Ganze durch Kapitalanleger. Sie können auch selbst eine Wohnung beziehen, aber sie können keinen Mieter wegen Eigenbedarfs rausklagen, hieß es.

Bauherr ist die Rebholz Immobiliengruppe aus Bad Dürrheim. In Tuttlingen-Möhringen bauten sie die Brauerei Link für eine Pflege- und Wohngruppe um, sagte Architekt Michael Rebholz. Etwas Ähnliches wie in Blumberg entstand in Dauchingen mit der Gemeinde als Träger. Referenzen sind das Personalwohnheim am Klinikum und das Boardinghaus in Immendingen.

Die AWO habe in Baden-Württemberg vor circa 30 Jahren Servicewohnen entwickelt, sagte Geschäftsführer Gerald Weiss. Ihre Leistungen: Ambulante Kranken- und Altenpflege, Demenzberatung, Beratung pflegender Angehöriger sowie Wohnraumberatung, Nachbarschaftshilfe, Servicewohnen, die betreute Seniorengemeinschaft, Tagespflege und den mobilen Notruf.