Blumberg Pfarrer Hesse bewirbt sich für Kommingen

Blumberg-Kommingen (blu). Pfarrer Sebastian Hesse, der den alt-katholischen Pfarrer Guido Palazzari seit Mai 2013 unterstützt, geht vom 23. September bis 22 November in Elternzeit. Mit seiner Frau Claudia will er mehr Zeit für seinen Sohn Martin haben, der am 23. September ein Jahr alt wird. Noch im November will Pfarrer Hesse auch sein Abschluss-Kolloquium für die alt-katholische Theologie machen, dann kann er als hauptamtlicher Pfarrer arbeiten und sich für eine Pfarrstelle bewerben. Derzeit ist Hesse im Auftrag von Bischof Matthias Ring nach Kommingen abgeordnet, um Pfarrer Guido Palazzari als Hauptseelsorger der Randen und Wutachtalgemeinden zu unterstützen.