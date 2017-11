Blumberg Neue Infos zu Campus

Blumberg (blu). Über den geplanten Schulcampus in der Blumberger Kernstadt informierte Bürgermeister Markus Keller am Donnerstag den Haupt- und Finanzausschuss. Es sei geplant, das pädagogische Konzept nun baulich umzusetzen. Stadtrat Werner Waimer habe vor einem Jahr gesagt, in einem Jahr sei man noch gleich weit wie zum damaligen Zeitpunkt.