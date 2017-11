Blumberg Ministrantenschar wächst auf 25 Helfer

Blumberg-Hondingen (pat). Ihr Patroziniumsfest feierte am Wochenende die katholische Kirchengemeinde St. Martin in Hondingen. Pfarrer Karlheinz Brandl zelebrierte das festliche Amt und ging in seiner Predigt auf die Persönlichkeit des Martin von Tours ein, dessen Leben noch heute eine Vorbildfunktion für alle Menschen habe.