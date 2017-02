Blumberg Manfred Bouillon führt jetzt den Hegering an

Blumberg (blu). Der Blumberger Hegering hat einen neuen Vorsitzenden: Für Thomas Fischinger wurde gestern einstimmig Manfred Bouillon gewählt. Sein Stellvertreter wurde ebenfalls einstimmig Bernhard Keller.

Kreisjägermeister Knut Wälde leitete die Wahl der Hauptversammlung in Henry’s Restaurant in Epfenhofen persönlich, und er fand lobende Worte, wie die Mitglieder des Hegerings sich nach schwierigen Zeiten zusammengerauft hätten. In anderen Hegeringen, so Wälde, sehe es leider anders aus. Bouillons besonderer Dank ging an Thomas Fischinger. "Er hat den Mut gehabt, in die Bresche zu springen und den Karren aus dem Dreck zu ziehen", erklärte Bouillon.