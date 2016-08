Blumberg Luftsportverein bietet Kurzweil

Bei hochsommerlichen Temperaturen gibt es Modellflugzeugvorführungen, eine Tombola mit attraktiven Preisen, darunter ein einwöchiger Urlaub im Wallis/Schweiz. Am Sonntag von elf bis 13 Uhr spielen die Randenmusiker zur Unterhaltung auf. Die Organisatoren sorgen für Übernachtungsmöglichkeiten in einem Massenlager im Verwaltungsgebäude, aber auch auf dem Campingplatz. Außerdem wird es diverse weitere Attraktionen an diesen beiden Festtagen geben. Die für die Logistik zuständige Barbara Eichenberger baut auf zahlreiche Helfer, die sie unterstützen werden.