Blumberg Landfrauen auf Geschichtsspuren

Vor Ort begrüßte der Museumsführer Hans Werner Bogenschütz zusammen mit Karin Schwenk die angemeldete große Schar aus Fützen, darunter auch ehemalige Hondinger Bürger und weitere Gäste. Zunächst ging es in die älteste Kirche der Baar, dem Vernehmen nach die Mutterkirche von Blumberg und Fürstenberg mit ihrer kunsthistorischen Ausstattung, die der Museumsführer sehr anschaulich erklärte.

Nachmittag klingt gemütlich aus

Weiter ging die spannende Exkursion in das zum Heimatmuseum umfunktionierte Pfarrhaus, wo in zehn Räumen die Dorfentwicklung mit alten Trachten, Kirchenschätzen Schulmöbeln und Bildern und Exponaten, die als Zeitreise dargestellt sind, und einen Einblick in die Lebenseise und Wohnkultur längst vergangener Tage geben.